Роспотребнадзор выявил на границе 1800 инфицированных людей

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Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года обнаружил на границе с Россией 1,8 тыс. человек с подозрением на различные инфекционные заболевания. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор выявил на границе 1800 инфицированных людей
  • РИА Новости

«Досмотрены свыше 24,36 млн человек прибывших... Выявлены 1806 больных (лиц с подозрением на инфекционные болезни. — RT) в 106 пунктах пропуска», — заявили в Роспотребнадзоре.

При этом в надзорном ведомстве уточнили, что наибольшее число заболевших людей фиксируется на воздушных и автомобильных пунктах пропуска.

Также в числе въезжающих в Россию выявлены 459 человек с превышением уровня радиации. У 22 человек зафиксировали ионизирующее излучение, требующее принятия мер по радиационной безопасности.

Ранее Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян.

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