Роспотребнадзор выявил на границе 1800 инфицированных людей
- РИА Новости
«Досмотрены свыше 24,36 млн человек прибывших... Выявлены 1806 больных (лиц с подозрением на инфекционные болезни. — RT) в 106 пунктах пропуска», — заявили в Роспотребнадзоре.
При этом в надзорном ведомстве уточнили, что наибольшее число заболевших людей фиксируется на воздушных и автомобильных пунктах пропуска.
Также в числе въезжающих в Россию выявлены 459 человек с превышением уровня радиации. У 22 человек зафиксировали ионизирующее излучение, требующее принятия мер по радиационной безопасности.
Ранее Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян.