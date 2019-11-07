Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

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Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота. Об этом во время посещения Северо-восточного ремонтного центра сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идёт о трёх таких кораблях», — цитирует его РИА Новости.

По словам Криворучко, по итогам модернизации срок службы кораблей будет продлён на восемь лет с возможностью продления ещё на восемь лет после заводского ремонта.

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны передавало, что командиры кораблей Балтфлота в Санкт-Петербурге начали сдавать зачёты.

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