В Госдуме оценили тенденцию к сокращению рабочего времени

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила тенденцию к сокращению рабочего времени.
В Госдуме оценили тенденцию к сокращению рабочего времени
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«Сокращение рабочего времени — это тенденция, отвечающая общемировым стандартам. Мы можем наблюдать, как в Европе трудящиеся в разных странах работают уже по 38, 37 и даже по 35 часов в неделю», — заявила она.

По её словам, больше всего удивили Нидерланды, где перешли на 30-часовую рабочую неделю.

Что касается России, то Бессараб отметила, что первые шаги по уменьшению продолжительности рабочего времени уже сделаны.

«Например, для работников, работающих на предприятиях с повышенным классом производственных рисков (вредное или опасное производство), у нас предусмотрена как сокращённая продолжительность рабочего времени, так и компенсация в виде дополнительного оплачиваемого отпуска», — пояснила депутат.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter сообщала, что 40% россиян, готовых к переходу на четырёхдневную трудовую неделю, согласны ради этого работать интенсивнее.

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