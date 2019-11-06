У школы в Туле задержали мужчину с пневматической винтовкой

Сотрудники Росгвардии по Тульской области задержали мужчину с пневматической винтовкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что информация о мужчине, «который направлялся в образовательное учреждение с пневматическим оружием, своевременно поступила в дежурную часть вневедомственной охраны по городу Туле».

«К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан.

В ходе осмотра у него обнаружили «изделие, конструктивно схожее с пневматической винтовкой».

Задержанным оказался 21-летний житель Воронежа.

В июле Nation News передавал, что в Красноярском крае начали проверку после травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.