Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе
«В настоящее время он находится в отделении полиции и даёт показания... по решению суда он взят под стражу», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Анапе один из посетителей в ходе конфликта напал на сотрудницу тира.
На видео, которое появилось в сети, видно, что мужчина вырвал оружие у сотрудницы тира и бросил его в девушку. Впоследствии подозреваемого задержали.
В июле Nation News передавал, что в Красноярском крае начали проверку после травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.