Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе

В Краснодарском крае суд заключил под стражу 39-летнего жителя Крымского района, подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД России Александр Рунов.

«В настоящее время он находится в отделении полиции и даёт показания... по решению суда он взят под стражу», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Анапе один из посетителей в ходе конфликта напал на сотрудницу тира.

На видео, которое появилось в сети, видно, что мужчина вырвал оружие у сотрудницы тира и бросил его в девушку. Впоследствии подозреваемого задержали.

В июле Nation News передавал, что в Красноярском крае начали проверку после травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.