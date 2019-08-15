Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе

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В Краснодарском крае суд заключил под стражу 39-летнего жителя Крымского района, подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД России Александр Рунов.

«В настоящее время он находится в отделении полиции и даёт показания... по решению суда он взят под стражу», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Анапе один из посетителей в ходе конфликта напал на сотрудницу тира.

На видео, которое появилось в сети, видно, что мужчина вырвал оружие у сотрудницы тира и бросил его в девушку. Впоследствии подозреваемого задержали.

В июле Nation News передавал, что в Красноярском крае начали проверку после травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.

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