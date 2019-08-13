МВД начало проверку из-за нападения на сотрудницу тира в Анапе
Проверка начата после появления в сети видео, на котором видно, как мужчина в ходе конфликта вырывал оружие у сотрудницы тира, размахивал руками и бросил одно из ружей в девушку.
«Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливают лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний», — заявили в ведомстве.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.