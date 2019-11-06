Представители Кузнецовой прокомментировали ситуацию с бабушкой-опекуном и внуком из Москвы

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Представители уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой прокомментировали ситуацию с бабушкой-опекуном и внуком из Москвы, сообщает газета «Известия».
Представители Кузнецовой прокомментировали ситуацию с бабушкой-опекуном и внуком из Москвы
  • © Фото из личного архива

«При содействии детского омбудсмена и Департамента труда и социальной защиты города Москвы принято решение рекомендовать органам опеки пересмотреть вопрос отстранения опекуна от обязанностей по уходу за ребёнком, а право управления имуществом мальчика передать органам опеки и попечительства», — заявили в пресс-службе Кузнецовой.

В настоящее время мальчик находится с бабушкой. Решение о его возвращении приняла рабочая группа. С учётом решения суда об изъятии специалистам предстоит заняться несколькими вопросами, что позволит мальчику жить в родной семье.

Как уточнила Кузнецова, отменить решение суда можно только через суд апелляционной инстанции. Омбудсмен пообещала следить за ситуацией.

Нагатинский районный суд столицы обязал 62-летнюю жительницу Москвы передать шестилетнего внучатого племянника, родители которого находятся в тюрьме, в детдом. По мнению представителей управления соцзащиты, пенсионерка из корыстных побуждений нарушила имущественные права ребёнка, сдав в аренду его квартиру по заниженной цене и не согласовав эту процедуру с органами опеки.

Таким образом женщина хотела получить деньги для оплаты коммунальных услуг. По её словам, она не знала о существовании льгот, освобождающих сирот от оплаты ЖКХ. При этом ранее претензий к ней как к опекуну не возникало.

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