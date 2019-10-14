В Москве у бабушки-опекуна забирают внука из-за сдачи квартиры мальчика в аренду

Нагатинский районный суд столицы обязал 62-летнюю жительницу Москвы передать шестилетнего внучатого племянника, родители которого находятся в тюрьме, в детдом. По мнению представителей управления соцзащиты, пенсионерка из корыстных побуждений нарушила имущественные права ребёнка, сдав в аренду его квартиру по заниженной цене и не согласовав эту процедуру с органами опеки. Таким образом, женщина хотела получить деньги для оплаты коммунальных услуг. По её словам, она не знала о существовании льгот, освобождающих сирот от оплаты ЖКХ. При этом ранее претензий к ней как к опекуну не возникало.

© Фото из личного архива

62-летняя жительница Москвы Ирина Королёва оформила опеку над внучатым племянником Денисом два года назад. Родители малыша были лишены прав на воспитание ребёнка, сейчас они отбывают наказание в местах лишения свободы: отец за убийство, мать — за организацию наркопритона. Претензий к пенсионерке со стороны органов опеки не возникало, пока в 2018 году не выяснилось, что Королёва без согласия представителей соцзащиты сдаёт квартиру сироты в аренду, нарушая таким образом его имущественные права. В итоге женщина не только была лишена статуса опекуна, но и едва не подпала под уголовное преследование, когда отказалась отдать ребёнка и уехала с ним на отдых в Турцию.

По словам Ирины Королёвой, родители шестилетнего Дениса Антон Резапов и Екатерина Ермакова официально расписаны не были. Отец мальчика сел в тюрьму за бытовое убийство через четыре месяца после его рождения, а мать страдала от наркозависимости и со временем устроила в квартире притон. Семья вызывала беспокойство соседей, но органы опеки не реагировали. Ребёнка изъяли из семьи только в 2017 году, когда поздней осенью в окне квартиры на первом этаже полицейский увидел раздетого двухлетнего ребёнка.

«Отец Дениса приходился мне дальним родственником, и я с ним фактически не общалась. Но когда мальчика изъяли, то из опеки позвонили мне и попросили забрать ребёнка к себе, я оказалась Денису самым близким родственником!» — рассказывает Королёва.

По словам женщины, Денис жил у неё полтора года без официального оформления статуса, так как его мать тогда ещё не была лишена родительских прав. В 2017 году мать мальчика Екатерину Ермакову осудили на два года за организацию наркопритона.

«Когда я поняла, что на мать надежды нет, она употребляет наркотики, сама себе не принадлежит и всё может случиться, я убедила её, чтобы она подарила эту квартиру Денису. А потом её посадили», — вспоминает Королёва.

Пенсионерка за свой счёт сделала ремонт в квартире и сдала комнату дальним родственникам матери Дениса, приехавшим из Узбекистана.

«Я сдала им комнату за 6 тыс. рублей, чтобы оплачивать коммунальные услуги», — рассказывает Королёва.

В 2018 году отдел социальной защиты населения (ОСЗН) района Царицыно узнал, что Королёва сдаёт квартиру сироты. Соцработники потребовали у Королёвой согласовать договор аренды с ними, сославшись на действующее законодательство.

По словам собеседницы, основная претензия соцработников — слишком маленькая арендная плата за квартиру, которая находится в собственности внука, и то, что она решила заключить договор аренды, не уведомив ОСЗН.

«Они меня обвинили в том, что я нанесла Денису ущерб, потому что получаемые после сдачи комнаты в аренду деньги я тратила на оплату ЖКХ. А я не знала, что сироты освобождаются от оплаты коммунальных услуг, и мне никто этого не говорил, — поясняет Королёва. — Каждые три месяца у нас проверки — нареканий никаких нет. У ребёнка всё хорошо, он ни в чём не нуждается. Мы ходим в дом культуры, выступали уже на сцене, пошли в музыкальную школу».

© Фото из личного архива

Королёва подрабатывает стоматологом. В марте 2019 года она попросила проживающих в квартире родственников присмотреть за Денисом пару часов. Об этом узнала комиссия из опеки и также обвинила бабушку в том, что она оставила несовершеннолетнего подопечного с незнакомыми людьми.

Квартира опечатана

В конце мая 2019 года Управление социальной защиты Царицына постановило лишить Королёву статуса опекуна, потому что она нарушила имущественные права сироты, заключив неправомерный договор аренды. Женщина должна была передать ребёнка сотрудникам опеки, но проигнорировала постановление, потому что у Дениса был день рождения и она купила путёвку в Турцию.

«Мы собирались на отдых в Турцию — отпраздновать там день рождения Дениса. Как я могла отдать его опеке? Как я должна была ему объяснить, что вместо моря и дня рождения он поедет в детский дом?» — объясняет Королёва.

Бабушка сироты заверяет, что предупредила опеку о своём отъезде в Турцию. Тем не менее сотрудники отдела социальной защиты района Царицыно написали заявление в полицию с требованием привлечь опекуна к уголовной ответственности по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). После проведения проверки Нагатинский межрайонный следственный отдел по г. Москве вернул материалы дела в ОМВД по району Царицыно, где было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Королёвой.

В августе 2019 года Королёва попыталась оспорить постановление об отстранении от опекунства. На сотрудники ОСЗН Царицына подготовили отзыв о Королёвой, где указывалось, что опека может быть использована женщиной «в корыстных целях».

По словам адвоката Королёвой Натальи Карагодиной, ситуация возникла из-за представителей опеки, которые не помогли женщине разобраться в юридических вопросах.

«Никто не отрицает, что Ирина совершила ошибку. Но она взяла внучатого племянника не ради выгод, а потому, что он ей родной, — уверяет адвокат. — К тому же опека знала, что бабушка сдаёт квартиру сироты с 2017 года. Но только в конце 2018 года выяснилось, что за ЖКХ внук платить не должен, хотя у неё с опекой заключён договор юридического сопровождения, то есть они должны были ей это сразу же объяснить. Ведь есть юристы, которые получают за это деньги».

С июля 2019 года квартира сироты опечатана, там никто не проживает. В сентябре 2019 года Королёва возместила обозначенный опекой ущерб, который она нанесла внучатому племяннику, в размере 45 тыс. рублей.

«Ущерб несопоставим с интересами ребёнка»

11 октября 2019 года Нагатинский районный суд удовлетворил иск органа опеки об изъятии шестилетнего ребёнка у Ирины Королёвой. Однако, как пояснила RT адвокат Наталья Карагодина, Денис по-прежнему находится с бабушкой, потому что она отказывается везти его в детдом.

«Ущерб в 45 тыс. рублей несопоставим с интересами ребёнка, ведь речь идёт о его судьбе. Он будет помещён в детский дом, разлучён с семьёй, а это страшная травма. Он и так маму ждёт, а бабушка поддерживает светлый образ матери и готова помогать ей со временем воссоединиться с сыном, — поясняет адвокат. — Соседи о Королёвой высказываются только положительно. Наказывать ребёнка за то, что опекун проявил некоторое легкомыслие, жестоко».

По словам адвоката, в актах соцработников о состоянии сироты никаких нареканий нет.

В свою очередь, в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения по Москве cообщили RT, что сотрудники ОСЗН неоднократно уведомляли Королёву, что несогласование с опекой факта сдачи имущества мальчика и отсутствие перечислений средств с дохода от сдачи квартиры на его счёт являются нарушением закона.

«Специалисты органов опеки уведомили бабушку о её правах и обязанностях как опекуна. В том числе ей сообщили, что она несёт ответственность за сохранность имущества воспитываемого ей мальчика, а также что ребёнку положена 100%-ная льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирина Королёва планирует обратиться в Прокуратуру Москвы и в столичный аппарат уполномоченного по правам человека.