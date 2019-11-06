В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации

Авиакомпания Azur Air заявила о намерении устранить в срок все замечания и несоответствия, которые выявила Росавиация во время внеплановой проверки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасию Матюшину.

По её словам, Azur Air 6 ноября получила акт по итогам проверки и ознакомилась с ним. Она добавила, что работа над замечаниями и несоответствиями уже была начата во время работы комиссии. Также компания проведёт служебное расследование.

«Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.

Отмечается, что все программы полётов будут выполняться в полном объёме.

Ранее Росавиация выявила недостатки в деятельности Azur Air. В ведомстве заявили, что в отношении авиакомпании могут ввести ограничения, если замечания не будут устранены до 22 ноября.