Росавиация выявила недостатки в работе авиакомпании Azur Air
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Росавиации.
«В случае неустранения в срок до 22.11.2019 несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения», — заявил он.
25 сентября пассажирский самолёт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жёсткую посадку в Барнауле. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в беседе с НСН прокомментировал это происшествие.