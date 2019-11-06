Росавиация выявила недостатки в работе авиакомпании Azur Air

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Росавиация в ходе внеплановой проверки авиакомпании Azur Air выявила недостатки. В отношении компании могут ввести ограничения, если замечания не будут устранены до 22 ноября.
Росавиация выявила недостатки в работе авиакомпании Azur Air
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Росавиации.

«В случае неустранения в срок до 22.11.2019 несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения», — заявил он.

25 сентября пассажирский самолёт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жёсткую посадку в Барнауле. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в беседе с НСН прокомментировал это происшествие.

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