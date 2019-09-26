Уголовное дело возбуждено после жёсткой посадки Boeing в Барнауле

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Следователи возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Boeing 767 авиакомпании Azur Air, следовавшего рейсом из Камрани в Барнаул, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Уголовное дело возбуждено после жёсткой посадки Boeing в Барнауле
  • © Западно-Сибирское СУТ СК России

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта  (ч. 1 ст. 263 УК)», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, при посадке у самолёта произошло возгорание задней правой стойки шасси.

«Пожар был незамедлительно локализован, пассажиры эвакуированы», — заявили в ведомстве.

Ранее пассажир рассказал подробности жёсткой посадки Boeing в Барнауле.

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