Уголовное дело возбуждено после жёсткой посадки Boeing в Барнауле
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«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК)», — указывается в заявлении.
По предварительным данным, при посадке у самолёта произошло возгорание задней правой стойки шасси.
«Пожар был незамедлительно локализован, пассажиры эвакуированы», — заявили в ведомстве.
Ранее пассажир рассказал подробности жёсткой посадки Boeing в Барнауле.