В Свердловской области проводят проверку по факту гибели ребёнка в реке
- РИА Новости
Инцидент произошёл в воскресенье, 3 ноября.
«По предварительной информации, мальчик вместе с другом катались по льду. Внезапно он треснул, и ребёнок упал в воду», — заявили в ведомстве.
Друг попытался вытащить мальчика из воды, но безуспешно.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
В сентябре URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.