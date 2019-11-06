В Свердловской области проводят проверку по факту гибели ребёнка в реке

В городе Артёмовский проводят проверку по факту гибели ребёнка в реке, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл в воскресенье, 3 ноября.

«По предварительной информации, мальчик вместе с другом катались по льду. Внезапно он треснул, и ребёнок упал в воду», — заявили в ведомстве.

Друг попытался вытащить мальчика из воды, но безуспешно.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В сентябре URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.