В Ярославле уволили воспитателя после избиения ребёнка в детсаду

В Ярославле уволили воспитателя группы в детском саду, где дети избили девочку во время прогулки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора городского департамента образования Елену Иванову.

«Проверка детского сада №236 завершена. Результаты проверки будут направлены в компетентные органы. В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», — заявила Иванова.

По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка Михаила Крупина, педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой воспитанники детсада избивают девочку во время прогулки.