Эксперт прокомментировал информацию о новом способе кражи данных клиентов банков

Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН Андрей Чечулин оценил сообщения о новой схеме кражи данных клиентов банков через доступ к почте банковских сотрудников.

По его словам, такая схема мошенничества существует не первый год, но теперь она направлена прежде всего на сотрудников финансовых организаций.

«Раньше это больше рассылалось клиентам: люди как пользователи интернет-банка или любой другой услуги в интернете получают письмо от банка, в котором написано, что идёт техническое обслуживание. Когда вы заходите и вводите логин и пароль к интернет-банкингу, то мошенники получают их. Теперь это точно такая же схема, которая направлена на сотрудников банка», — пояснил Чечулин в беседе с ФАН.

Он также добавил, что, получив подозрительное письмо, сотрудник может напрямую связаться со службой безопасности или технической службой и убедиться в его достоверности. Главное, не заходить на ссылки, указанные в письме, а также не вводить логин и пароль, подчеркнул специалист.

Ранее специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.