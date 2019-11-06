СК начал проверку данных о пытках в колонии в Красноярске

Следователи организовали проверку опубликованного в СМИ видео, на котором сотрудник ГУ ФСИН по Красноярскому краю совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

Следователи устанавливают личности участников конфликта, которые фигурируют в видео, запрашивают объяснения и собирают характеризующий материал.

«По предварительным данным, на территории ИК-17 города Красноярска в неустановленный следствием период времени сотрудник ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применял недозволенные методы воздействия, сопряжённые с жестокостью, к осуждённому», — заявили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура России сообщила о систематическом нарушении прав заключённых на охрану здоровья и медицинскую помощь.