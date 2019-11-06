В Кремле оценили итоги опроса россиян о желании перемен
- РИА Новости
Песков заявил, что не знаком с результатами этого соцопроса, поэтому не знает, с какой степенью доверия к нему можно относиться.
«Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются», — сказал Песков.
Как передаёт РИА Новости, согласно результатам исследования, более половины россиян хотят решительных перемен в России. При этом больше половины участников опроса заявили, что такие перемены возможны лишь при серьёзных изменениях в политической системе.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки».