В Кремле оценили итоги опроса россиян о желании перемен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Московского центра Карнеги и «Левада-Центра» о желании перемен в стране.

Песков заявил, что не знаком с результатами этого соцопроса, поэтому не знает, с какой степенью доверия к нему можно относиться.

«Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются», — сказал Песков.

Как передаёт РИА Новости, согласно результатам исследования, более половины россиян хотят решительных перемен в России. При этом больше половины участников опроса заявили, что такие перемены возможны лишь при серьёзных изменениях в политической системе.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки».