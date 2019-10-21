Опрос: четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки». Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что согласно исследованию, 70% россиян не считают себя «жертвами перестройки», 5% — затруднились ответить.

Отмечается, себя 37% респондентов в возрасте 60 лет и старше (37%) называют себя «жертвой перестройки», это показатель среди опрошенных в возрасте 18-24 лет составляет 8%.

Предложение по введению льготной категории граждан — «жертв перестройки» — поддержали 41% респондентов, против высказались 47%, 12% затруднилось ответить.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».