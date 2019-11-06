Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

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Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
  • РИА Новости

Как отмечается, ответчики — столичный главк МВД и Департамент информационных технологий — исковые требования не признали.

По мнению Поповой, использование камер с подобной технологией не регулируется законодательством и противоречит Конституции. Она ссылается на статьи, согласно которым обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.

Комментируя данный иск, в Кремле заявили, что женщина вправе обращаться в разные инстанции, однако в целом этот вопрос «больше касается служб безопасности».

Там также обратили внимание, что эта технология широко применяется в большинстве стран мира и зарекомендовала себя при поимке преступников.

В Москве планируется создание масштабной системы видеоидентификации лиц, в которой задействуют 200 тыс. камер.

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