Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.

Как отмечается, ответчики — столичный главк МВД и Департамент информационных технологий — исковые требования не признали.

По мнению Поповой, использование камер с подобной технологией не регулируется законодательством и противоречит Конституции. Она ссылается на статьи, согласно которым обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.

Комментируя данный иск, в Кремле заявили, что женщина вправе обращаться в разные инстанции, однако в целом этот вопрос «больше касается служб безопасности».

Там также обратили внимание, что эта технология широко применяется в большинстве стран мира и зарекомендовала себя при поимке преступников.

В Москве планируется создание масштабной системы видеоидентификации лиц, в которой задействуют 200 тыс. камер.