В Ноябрьске установят мемориальную доску полицейскому, убитому коллегой

В Ноябрьске установят мемориальную доску участковому Владимиру Анчугову, который погиб от рук своего коллеги, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.

«Торжественное открытие мемориальной доски погибшему участковому состоится 8 ноября в здании УВД», — отметили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 1 июня, когда участковый уполномоченный Андрей Мучаев застрелил из табельного оружия своего коллегу Владимира Анчугова и его жену.

В ходе следствия было установлено, что Мучаев долгое время находился в подавленном состоянии из-за неразрешимых финансовых трудностей и других личных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Москве, возле станции метро «Рязанский проспект», полицейский открыл огонь по коллегам.