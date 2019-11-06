В Ноябрьске установят мемориальную доску полицейскому, убитому коллегой

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В Ноябрьске установят мемориальную доску участковому Владимиру Анчугову, который погиб от рук своего коллеги, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.
В Ноябрьске установят мемориальную доску полицейскому, убитому коллегой
  • РИА Новости

«Торжественное открытие мемориальной доски погибшему участковому состоится 8 ноября в здании УВД», — отметили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 1 июня, когда участковый уполномоченный Андрей Мучаев застрелил из табельного оружия своего коллегу Владимира Анчугова и его жену.

В ходе следствия было установлено, что Мучаев долгое время находился в подавленном состоянии из-за неразрешимых финансовых трудностей и других личных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Москве, возле станции метро «Рязанский проспект», полицейский открыл огонь по коллегам. 

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