В московских поликлиниках начали выдавать антикоагулянты по новой программе

В поликлиниках Москвы пациентам начали бесплатно выдавать назначенные врачами антикоагулянты.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города, новые кардиологические препараты — дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан — стали закупать в связи с постановлением о дополнительном лекарственном обеспечении.

По словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, новая программа поможет обеспечить пациентов с мерцательной аритмией современными антикоагулянтами, которые уменьшат риск развития инфарктов и инсультов.

«Использование таких антикоагулянтов в лечении — это золотой стандарт, признанный мировым медицинским сообществом», — подчеркнул Алексей Хрипун.

Антикоагулянты уже сейчас можно получить в поликлиниках Москвы, остальные препараты по программе начнут выдавать с января 2020 года. К таким лекарствам относятся дезагреганты тикагрелор и прасугрел, а также гиполипидемические препараты алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН рассказал о перспективах введения в России лекарственного страхования.