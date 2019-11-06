В московских поликлиниках начали выдавать антикоагулянты по новой программе

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В поликлиниках Москвы пациентам начали бесплатно выдавать назначенные врачами антикоагулянты.
В московских поликлиниках начали выдавать антикоагулянты по новой программе
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Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города, новые кардиологические препараты — дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан — стали закупать в связи с постановлением о дополнительном лекарственном обеспечении.

По словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, новая программа поможет обеспечить пациентов с мерцательной аритмией современными антикоагулянтами, которые уменьшат риск развития инфарктов и инсультов.

«Использование таких антикоагулянтов в лечении — это золотой стандарт, признанный мировым медицинским сообществом», — подчеркнул Алексей Хрипун.

Антикоагулянты уже сейчас можно получить в поликлиниках Москвы, остальные препараты по программе начнут выдавать с января 2020 года. К таким лекарствам относятся дезагреганты тикагрелор и прасугрел, а также гиполипидемические препараты алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН рассказал о перспективах введения в России лекарственного страхования.

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