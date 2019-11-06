В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать БАДы

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, как правильно принимать биологически активные добавки.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства, принимать добавки вместе с едой безопаснее, поэтому нужно разделить ежедневную норму приёма на две части. Половину рекомендуется принимать вместе с завтраком, остальное — во время обеда или ужина.

«При этом следует избегать чрезмерного использования жира, поскольку это препятствует всасыванию из желудочно-кишечного тракта водорастворимых витаминов», — уточняют в пресс-службе.

Кальций можно принимать в любое время дня, а магний лучше оставить на ночь и не совмещать с приёмом пищи. Железо и витамин B12 рекомендуется принимать натощак.

По данным Роспотребнадзора, полноценное питание является лучшим способом обеспечить организм всеми необходимыми ему элементами. Поэтому вегетарианцам и веганам рекомендуется употреблять определённые БАДы, чтобы восполнить нехватку важных питательных веществ, которые содержатся в продуктах животного происхождения.

Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали чаще покупать БАДы.