Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11
«В результате ДТП оба водителя, шесть пассажиров автомобиля Volkswagen Caravelle и три пассажира автомобиля Kia Spectra получили телесные повреждения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
Авария произошла на 294-м км автотрассы Сыктывкар — Ухта.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших в ДТП в Коми.
Rostovgazeta.ru писала, что в Ростовской области на 22% сократилось число аварий с погибшими и пострадавшими с начала 2019 года.