Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11

Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России.

«В результате ДТП оба водителя, шесть пассажиров автомобиля Volkswagen Caravelle и три пассажира автомобиля Kia Spectra получили телесные повреждения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС. Авария произошла на 294-м км автотрассы Сыктывкар — Ухта. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в ДТП в Коми. Rostovgazeta.ru писала, что в Ростовской области на 22% сократилось число аварий с погибшими и пострадавшими с начала 2019 года.