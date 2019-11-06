Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми возросло до 11

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Число пострадавших в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Ухтой в Республике Коми увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России.

«В результате ДТП оба водителя, шесть пассажиров автомобиля Volkswagen Caravelle и три пассажира автомобиля Kia Spectra получили телесные повреждения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.

Авария произошла на 294-м км автотрассы Сыктывкар — Ухта.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших в ДТП в Коми.

Rostovgazeta.ru писала, что в Ростовской области на 22% сократилось число аварий с погибшими и пострадавшими с начала 2019 года.

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