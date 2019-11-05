Число ДТП с погибшими и пострадавшими в Ростовской области снизилось на 22% с начала года

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Количество ДТП с погибшими и пострадавшими в Ростовской области снизилось на 22% с начала 2019 года, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.
Число ДТП с погибшими и пострадавшими в Ростовской области снизилось на 22% с начала года
  • РИА Новости

На 25% сократилось число погибших, на 20% — число пострадавших.

Причиной названо введение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На данный момент в области работает 268 приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, из них основная часть — передвижные.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.

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