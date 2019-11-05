Число ДТП с погибшими и пострадавшими в Ростовской области снизилось на 22% с начала года
- РИА Новости
На 25% сократилось число погибших, на 20% — число пострадавших.
Причиной названо введение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На данный момент в области работает 268 приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, из них основная часть — передвижные.
Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.