В Татарстане завели дело о вымогательстве у подростков

В Набережных Челнах завели уголовное дело о вымогательстве у подростков, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

Пятеро подозреваемых задержаны. Им от 13 до 15 лет. Пока они помещены в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

По информации следователей, 1 октября 2019 года группа молодых людей вымогала две тыс. рублей у 13-летнего потерпевшего. Через две недели они же требовали деньги у 16-летнего, которому нанесли не менее пяти ударов по голове.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также другие эпизоды деятельности подозреваемых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве.