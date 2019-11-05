В Татарстане завели дело о вымогательстве у подростков

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В Набережных Челнах завели уголовное дело о вымогательстве у подростков, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.
В Татарстане завели дело о вымогательстве у подростков
  • РИА Новости

Пятеро подозреваемых задержаны. Им от 13 до 15 лет. Пока они помещены в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

По информации следователей, 1 октября 2019 года группа молодых людей вымогала две тыс. рублей у 13-летнего потерпевшего. Через две недели они же требовали деньги у 16-летнего, которому нанесли не менее пяти ударов по голове.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также другие эпизоды деятельности подозреваемых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве.

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