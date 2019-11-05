Начались публичные слушания по проекту бюджета Москвы

Короткая ссылка
В Москве открылись публичные слушания по проекту бюджета города на 2020—2022 годы, организованные столичной Общественной палатой.
Начались публичные слушания по проекту бюджета Москвы
  • Pixabay

Участие в слушаниях принимают члены городской Общественной палаты, депутаты Мосгордумы, руководители отраслевых департаментов правительства Москвы, представители советов депутатов муниципальных округов, некоммерческих организаций и СМИ, а также жители города, сообщает «Вечерняя Москва».

«Для учёта предложений и замечаний москвичей по проекту бюджета столицы на трёхлетний период, принятому в первом чтении, Общественная палата Москвы проводит публичные слушания. Это делается в соответствии с федеральным законодательством. Отмечу, что перед принятием проекта бюджета в первом чтении документ прошёл широкое обсуждение в Мосгордуме», — сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По его словам, предложения и замечания, поступившие от жителей города, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и Московскую городскую думу.

Шапошников отметил, что все предложения носят рекомендательный характер, и депутаты постараются их учесть в работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла в первом чтении бюджет столицы до 2022 года.

Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с НСН подчеркнул, что в проекте бюджета города на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить