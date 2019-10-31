Мосгордума приняла в первом чтении бюджет столицы до 2022 года

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект бюджета столицы на ближайшие три года.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что до 90% расходов бюджета пойдёт на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами. На цели социального характера ежегодно будет выделяться 1,7 триллиона рублей, а с учётом оплаты из фонда обязательного медицинского страхования эта цифра превысит 2 триллиона рублей, сообщает НСН.

Ранее Vostokmedia.com сообщал, что депутаты приморского законодательного собрания приняли поправки в краевой бюджет.