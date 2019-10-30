В Приморье приняли поправки в краевой бюджет

Депутаты приморского законодательного собрания приняли поправки в краевой бюджет. Изменения затрагивают почти все разделы финансового документа и государственных программ региона, сообщает Vostokmedia.com.

Проект представила первый вице-губернатор Вера Щербина. Она рассказала, что доходы увеличатся на 3,9 млрд. Из этой суммы 1,2 млрд поступят из федерального бюджета.

Как отметила Щербина, будут расти и расходы — на 2,2 млрд рублей. На погашение бюджетного дефицита планируется направить 1,7 млрд.

С учётом всех внесённых изменений, региональный бюджет на 2019 год составил по доходам 129 млрд рублей, по расходам — 144,9 млрд.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили 18,9 млрд рублей на реализацию национального проекта «Демография».