В Омске начали проверку после эвакуации детей из сауны через окно

Короткая ссылка
Следственный комитет в Омске начал проверку в связи с инцидентом в местной сауне, где после прорыва трубы с горячей водой посетители эвакуировали детей через окно.
В Омске начали проверку после эвакуации детей из сауны через окно
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Омской области.

«По предварительным данным, ночью 4 ноября 2019 года в сауне «Берлога» из-за прорыва трубы с кипятком пострадали посетители, которым из-за бездействия администрации заведения пришлось самим эвакуировать детей через окно (дети не пострадали)», — говорится в сообщении.

В рамках проверки сотрудники СК установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить