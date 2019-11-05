В Омске начали проверку после эвакуации детей из сауны через окно

Следственный комитет в Омске начал проверку в связи с инцидентом в местной сауне, где после прорыва трубы с горячей водой посетители эвакуировали детей через окно.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Омской области.

«По предварительным данным, ночью 4 ноября 2019 года в сауне «Берлога» из-за прорыва трубы с кипятком пострадали посетители, которым из-за бездействия администрации заведения пришлось самим эвакуировать детей через окно (дети не пострадали)», — говорится в сообщении.

В рамках проверки сотрудники СК установят все обстоятельства и причины произошедшего.

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