Эксперт прокомментировал отказ банков принимать маткапитал под льготную ипотеку

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Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов оценил ситуацию с отказом банков принимать маткапитал под льготную ипотеку.
Эксперт прокомментировал отказ банков принимать маткапитал под льготную ипотеку
  • РИА Новости

Специалист полагает, что банки неохотно принимают маткапитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми в связи с ростом рисков невозвратных кредитов.

Для решения данного вопроса, по мнению Алисенова, необходимы гарантии своевременности и ускорение процессов выплат по маткапиталу.

«Тем более, что бюджет у нас профицитный, и проблем с выделением финансовых ресурсов быть не должно. Необходимо сократить сроки перевода и проверок, оптимизировать процесс выделения средств на эти цели», — подчеркнул эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев прокомментировал телеканалу «360» отказ российских банков принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.

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