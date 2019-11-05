RT проведёт стрим с участием бывшего юриста ФБК

Вечером в среду, 6 ноября, RT в прямом эфире проведёт стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», в котором примет участие бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов.

© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

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Помимо Серуканова, вести стрим будет журналист Леся Рябцева. Эфир начнётся 6 ноября после 21:00 на YouTube-канале RT. 1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов. * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.