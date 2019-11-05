RT проведёт стрим с участием бывшего юриста ФБК
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- globallookpress.com
Помимо Серуканова, вести стрим будет журналист Леся Рябцева.
Эфир начнётся 6 ноября после 21:00 на YouTube-канале RT.
1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.