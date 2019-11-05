RT проведёт стрим с участием бывшего юриста ФБК

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Вечером в среду, 6 ноября, RT в прямом эфире проведёт стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», в котором примет участие бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов.
RT проведёт стрим с участием бывшего юриста ФБК
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Помимо Серуканова, вести стрим будет журналист Леся Рябцева.

Эфир начнётся 6 ноября после 21:00 на YouTube-канале RT.

1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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