Житель ЯНАО предстанет перед судом за взлом соцсетей бывшей жены

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Житель Нового Уренгоя предстанет перед судом за взлом соцсетей бывшей жены, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Житель ЯНАО предстанет перед судом за взлом соцсетей бывшей жены
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В апреле мужчина, зная пароль от личной страницы экс-супруги, зашёл в её аккаунт, скопировал личную переписку и изменил анкетные данные в графе о семейном положении. Он также сменил пароль, из-за чего женщина не смогла внести коррективы.

В августе потерпевшая обратилась в полицию. На тот момент в возбуждении уголовного дела было отказано. Впоследствии решение отменил прокурор города.

Дело завели по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Оно направлено в суд.

«За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет», — уточнили в ведомстве.

Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.

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