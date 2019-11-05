В Удмуртии открыли мемориальную доску в честь вице-адмирала Барскова

В Глазове открыли мемориальную доску в честь вице-адмирала Михаила Барскова, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Её разместили на здании школы №3.

Барсков — почётный гражданин города, лауреат Государственной премии России в области науки и техники, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации. В 2019 году ему исполнилось бы 74 года.

«Сегодня мы увековечиваем память человека, который своим трудом, своим преданным служением Родине прославил город и республику далеко за её пределами», — заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе открыли бюст Героя Советского Союза Николая Острякова.