В Москве пройдут лекции о профилактике заболеваний

В московских поликлиниках пройдут лекции и занятия, посвящённые профилактике различных заболеваний.

Как сообщает «Вечерняя Москва», консультации специалистов состоятся с 5 по 9 ноября.

5 ноября в филиале №2 детской городской поликлиники №86 состоится лекция для родителей, где педиатры расскажут о режиме дня детей, которые не ходят в детский сад. В детской городской поликлинике №69 родителям дадут рекомендации, как правильно одевать ребёнка.

6 ноября в городской поликлинике №22 специалисты объяснят, какие вредные привычки могут привести к инсульту, а в детской городской поликлинике №48 расскажут о важности прививок, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о расширении штата столичных поликлиник.