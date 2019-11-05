В Госдуме планируют представить проект о налоговом вычете на фитнес-услуги

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в беседе с газетой «Известия» сообщил, что в России уже летом 2020 года может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги.

Как сообщает издание, правительство планирует рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности поправки Министерства финансов в Налоговый кодекс о возврате НДФЛ за фитнес-услуги.

Отмечается, что согласно документу, максимальная сумма, с которой можно получить вычет составит 120 тыс. рублей.

Как уточняется, у россиян появится возможность получить обратно до 15,6 тыс. рублей НДФЛ (13%), потраченных на фитнес-абонемент денег.

При этом отКонкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. 

В начале октября RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предложили ввести инвестиционный налоговый вычет для предприятий.

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