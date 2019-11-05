Путин проведёт заседание совета по русскому языку

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Российский лидер Владимир Путин 5 ноября проведёт заседание совета при президенте по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«5 ноября 2019 года под председательством Владимира Путина состоится заседание совета при президенте по русскому языку. Это первое заседание совета в новом составе», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе заседания планируется обсудить реализацию федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», поддержку и популяризацию русского языка и литературы за рубежом, подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Совет по русскому языку был создан в 2014 году с целью развития развития русского языка как в России, так и за рубежом. 

В конце августа в Будённовском районе Донецка прошло торжественное открытие созданного с помощью 3D-принтера памятника Пушкину.

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