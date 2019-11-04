Медведев оценил слова Лукашенко об участии Белоруссии в войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что по ходу истории Белоруссия была втянута в войны.

«Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современных России или Белоруссии, но они защищали ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, в период Первой мировой войны... в период Второй мировой или Великой Отечественной войны», — сказал Медведев журналистам по итогам встречи АСЕАН в Бангкоке.

Он добавил, что это не участие в «чужих войнах», и слышать подобные слова странно, особенно в День народного единства.

«Ещё раз позвольте всех вас поздравить с праздником народного единства и пожелать приятного возвращения домой, хотя это почти одиннадцать часов», — добавил премьер-министр.

Как ранее рассказал Лукашенко, многие войны, которые пережила Белоруссия, в том числе Отечественная война 1812 года, Первая мировая война и Великая Отечественная война, — «не наши войны».