Власти Татарстана поздравили жителей республики с Днём народного единства

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём народного единства, сообщает «Реальное время».
Власти Татарстана поздравили жителей республики с Днём народного единства
  • РИА Новости

«Опыт истории учит, что единение народов России — это неодолимая сила. Так было в 1612 году, на поле Полтавской битвы, в период наполеоновского нашествия и в годину Великой Отечественной войны», — заявил он.

По его словам, единство ковалось не только в боях — создание мощной экономики, строительство городов и сёл, развитие социальной инфраструктуры, достижения науки и культуры стали результатом труда многих поколений россиян, представителей всех народов и конфессий страны.

Ранее, как сообщал Nation News, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с праздником.

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