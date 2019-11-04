Власти Татарстана поздравили жителей республики с Днём народного единства

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём народного единства, сообщает «Реальное время».

«Опыт истории учит, что единение народов России — это неодолимая сила. Так было в 1612 году, на поле Полтавской битвы, в период наполеоновского нашествия и в годину Великой Отечественной войны», — заявил он.

По его словам, единство ковалось не только в боях — создание мощной экономики, строительство городов и сёл, развитие социальной инфраструктуры, достижения науки и культуры стали результатом труда многих поколений россиян, представителей всех народов и конфессий страны.

Ранее, как сообщал Nation News, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с праздником.