Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Как пишет газета «Известия», согласно легенде, в 1579 году после пожара в Казани девятилетняя девочка Матрона «увидела во сне Божью Матерь, которая указала ей, где находится икона».

Образ Богоматери нашли под одним из сгоревших домов, а икона осталась целой, указывает издание.

На месте реликвии построили Богородицкий девичий монастырь, а в 1709 году Петр I молился перед иконой о даровании победы в Полтавской битве.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице с 2 по 4 ноября пройдёт фестиваль «День народного единства».