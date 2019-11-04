Пожар в плавучей гостинице в Ивановской области потушен

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Спасатели ликвидировали пожар в плавучей гостинице «Мирная пристань» в Кинешме Ивановской области, сообщили в МЧС России.

«Открытое горение в гостинице «Мирная пристань» в Кинешме ликвидировано в 1:20 мск», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.

В МЧС подтвердили, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось о пожаре в плавучем гостиничном комплексе под Иваново на площади 450 кв. м.

По некоторым данным, источник возгорания мог находиться в одной из бань или в сауне гостиницы.

В сентябре газета «Известия» писала, что в Чите из пятиэтажного дома из-за пожара эвакуировали около 70 человек, включая детей.

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