Пожар в плавучей гостинице в Ивановской области потушен
«Открытое горение в гостинице «Мирная пристань» в Кинешме ликвидировано в 1:20 мск», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.
В МЧС подтвердили, что пострадавших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось о пожаре в плавучем гостиничном комплексе под Иваново на площади 450 кв. м.
По некоторым данным, источник возгорания мог находиться в одной из бань или в сауне гостиницы.
В сентябре газета «Известия» писала, что в Чите из пятиэтажного дома из-за пожара эвакуировали около 70 человек, включая детей.