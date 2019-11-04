В плавучей гостинице в Ивановской области произошёл пожар

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В плавучем гостиничном комплексе «Мирная пристань» на берегу Волги в Кинешме Ивановской области произошёл пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание, никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в гостинице «Мирная пристань» локализован в 23:20 мск на площади 450 кв. м. До прибытия пожарной охраны из дебаркадера вышли четыре человека», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.

В настоящее время спасатели пытаются предотвратить распространение огня на соседние строения.

По неподтверждённой информации, возгорание могло возникнуть в одной из бань или в сауне гостиничного комплекса.

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