В плавучей гостинице в Ивановской области произошёл пожар

В плавучем гостиничном комплексе «Мирная пристань» на берегу Волги в Кинешме Ивановской области произошёл пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание, никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в гостинице «Мирная пристань» локализован в 23:20 мск на площади 450 кв. м. До прибытия пожарной охраны из дебаркадера вышли четыре человека», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.

В настоящее время спасатели пытаются предотвратить распространение огня на соседние строения.

По неподтверждённой информации, возгорание могло возникнуть в одной из бань или в сауне гостиничного комплекса.

Ранее в Иркутске ликвидировали открытое горение в офисном здании.

В сентябре при пожаре в гостинице Сочи погиб один человек.

Портал «Юга.ру» передавал, что горела кровля трёхэтажного дома на площади 100 кв. м.