В плавучей гостинице в Ивановской области произошёл пожар
«Пожар в гостинице «Мирная пристань» локализован в 23:20 мск на площади 450 кв. м. До прибытия пожарной охраны из дебаркадера вышли четыре человека», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.
В настоящее время спасатели пытаются предотвратить распространение огня на соседние строения.
По неподтверждённой информации, возгорание могло возникнуть в одной из бань или в сауне гостиничного комплекса.
Ранее в Иркутске ликвидировали открытое горение в офисном здании.
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Портал «Юга.ру» передавал, что горела кровля трёхэтажного дома на площади 100 кв. м.