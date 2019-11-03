Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Он отметил, что люди на видео «могут подтвердить» его слова, о том, что он «никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов».

Кадыров пояснил, что от их действий он «как мэр был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за всё».

Экс-мэр рассказал, что на средства фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова были построены сотни домов для нуждающихся жителей грозненского посёлка, но группа мошенников попыталась извлечь из этого выгоду.

«В этой ситуации я оказался опозорен вдвойне, как принадлежащий к роду Кадыровых, как человек, ответственный за все происходящее», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Он объяснил, что ругал женщин, находясь в состоянии эмоционального напряжения, чтобы они осознали свои ошибки.

Кадыров признал, что совершил оплошность в том, что не передал их в руки правоохранителей.

«Не хотел, чтоб женщин сажали в тюрьму», — рассказал он.

Кадыров добавил, что не ищет оправдания своим поступкам и готов понести наказание за совершённые ошибки и действия.

Ранее замначальника уголовного розыска управления МВД по Грозному Саламбек Мутиев сообщил о начале проверки в отношении Ислама Кадырова.