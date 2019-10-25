МВД начало проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Замначальника уголовного розыска управления МВД по Грозному Саламбек Мутиев сообщил о начале проверки в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, передаёт РИА Новости.

«В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение», — заявил Мутиев.

Отмечается, что в роликах, которые предоставили журналисты телеканала «Грозный», содержится информация о жестоком обращении бывшего мэра с местными жителями в период с 2012 по 2015 год, когда он занимал этот пост.

Как сообщают авторы сюжета, эти видео были записаны личной пресс-службой Ислама Кадырова, а общий хронометраж материалов составляет около восьми часов.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов подчеркнул, что, несмотря на то что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства Грозного, «это не означает, что ему дозволено такое поведение».

По словам Керимова, как только стало известно, что «для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника».

В феврале Следственный комитет задержал бывшего мэра города Арзамаса по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а также хищениях.

В августе 2018 года суд арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова, задержанного по подозрению в получении взятки.