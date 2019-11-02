Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

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Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную пресс-службу МВД, в Мурашинском районе Кировской области Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

В результате происшествия водитель и его пассажирка погибли, их 6-летняя дочь получила травмы и на машине скорой помощи была отправлена в больницу.

В Кирове «скорая», проезжая на красный сигнал светофора с включённой световой и звуковой сигнализацией, столкнулась с другим автомобилем. Фельдшер и медбрат получили травмы. По предварительным данным, девочка не пострадала. 

В октябре в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.

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