Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную пресс-службу МВД, в Мурашинском районе Кировской области Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.
В результате происшествия водитель и его пассажирка погибли, их 6-летняя дочь получила травмы и на машине скорой помощи была отправлена в больницу.
В Кирове «скорая», проезжая на красный сигнал светофора с включённой световой и звуковой сигнализацией, столкнулась с другим автомобилем. Фельдшер и медбрат получили травмы. По предварительным данным, девочка не пострадала.
В октябре в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.