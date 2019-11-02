«Лошарик» будет отремонтирован в Северодвинске

Повреждённый 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 «Лошарик» доставлен в Северодвинск для проведения ремонта.

«Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на «Звёздочку» — цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что объёмы работ, а также их продолжительность будут понятны после того как будет проведена дефектация подводного аппарата.

27 сентября мемориальную доску в память о 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниках открыли и освятили в Сестрорецке.

Пожар на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошёл 1 июля.