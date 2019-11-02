Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов

В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.

Представитель авиакомпании сообщила РИА Новости, что самолёт будет направлен на ремонт. По её словам, пассажиры SSJ-100 на данный момент находятся в аэропорту.

Ранее стало известно, что SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа одного из двигателей. В итоге самолёт совершил благополучную посадку в тюменском аэропорту.

На его борту находились 80 пассажиров и экипаж.

Причиной отказа двигателя у SSJ-100 стало попадание птицы.