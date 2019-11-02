Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов
- РИА Новости
Представитель авиакомпании сообщила РИА Новости, что самолёт будет направлен на ремонт. По её словам, пассажиры SSJ-100 на данный момент находятся в аэропорту.
Ранее стало известно, что SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа одного из двигателей. В итоге самолёт совершил благополучную посадку в тюменском аэропорту.
На его борту находились 80 пассажиров и экипаж.
Причиной отказа двигателя у SSJ-100 стало попадание птицы.