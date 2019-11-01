В «Автодоре» оценили важность трассы Москва — Казань

Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в беседе с Inforeactor оценил важность трассы Москва — Казань.

«Этим проектом занимается исключительно государственная компания «Автодор». Срок реализации уже указан. Два участка до Владимира и до Казани построят до 2024 года, Владимир — Арзамас будет выстроен в 2025 году, а Арзамас — Канаш — в 2027 году», — заявил он.

По его словам, для страны проект оценивается как крайне эффективный и нужный.

Как отметил Петушенко, на территории, прилегающей к трассе, находится большое количество населения, также там сосредоточено огромное количество предприятий.

Ранее сообщалось, что проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей.