В «Автодоре» оценили важность трассы Москва — Казань

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Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в беседе с Inforeactor оценил важность трассы Москва — Казань.
В «Автодоре» оценили важность трассы Москва — Казань
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«Этим проектом занимается исключительно государственная компания «Автодор». Срок реализации уже указан. Два участка до Владимира и до Казани построят до 2024 года, Владимир — Арзамас будет выстроен в 2025 году, а Арзамас — Канаш — в 2027 году», — заявил он.

По его словам, для страны проект оценивается как крайне эффективный и нужный.

Как отметил Петушенко, на территории, прилегающей к трассе, находится большое количество населения, также там сосредоточено огромное количество предприятий.

Ранее сообщалось, что проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей.

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