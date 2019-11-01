В детских учреждениях Амурской области усилят меры безопасности

В детских учреждениях Амурской области будут усилены меры безопасности, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное Министерство образования.

Ведомство уже готовит соответствующие указания и рекомендации.

«Будут созданы специальные комиссии, которые проверят уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа», — уточнили в министерстве.

Безопасность детских учреждений проверят и в Челябинской области, передаёт URA.RU. Об этом распорядился глава региона Алексей Текслер.

«Министерствам образования и общественной безопасности, главам муниципалитетов провести тщательный аудит этой сферы, выявить недочёты и лучшие практики», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Текслер также поручил представить в кратчайшие сроки рекомендации по обеспечению должного уровня безопасности детей.

«Далее безотлагательно внедрять под самым строгим контролем», — отметил он.

Кроме того, глава региона поручил подключить к проверкам полицию.

Ранее сообщалось, что арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара.