В детских учреждениях Амурской области усилят меры безопасности
- РИА Новости
Ведомство уже готовит соответствующие указания и рекомендации.
«Будут созданы специальные комиссии, которые проверят уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа», — уточнили в министерстве.
Безопасность детских учреждений проверят и в Челябинской области, передаёт URA.RU. Об этом распорядился глава региона Алексей Текслер.
«Министерствам образования и общественной безопасности, главам муниципалитетов провести тщательный аудит этой сферы, выявить недочёты и лучшие практики», — цитирует губернатора его пресс-служба.
Текслер также поручил представить в кратчайшие сроки рекомендации по обеспечению должного уровня безопасности детей.
«Далее безотлагательно внедрять под самым строгим контролем», — отметил он.
Кроме того, глава региона поручил подключить к проверкам полицию.
Ранее сообщалось, что арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара.