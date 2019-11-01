СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год

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Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».
СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год
  • РИА Новости

Однокомнатные квартиры стали дороже на 8%, двухкомнатные — на 21%, трёхкомнатные — на 40%.

По стране аренда жилья с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала приблизительно на 13%, до 23 тыс. рублей в месяц.

В городах-миллионниках, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Казани, средняя стоимость аренды выросла более чем на четверть и составила 37 тыс. рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре 2019 года достигала 13,7 тыс. рублей против 13,6 тыс. рублей в сентябре 2018-го, двухкомнатных — 17,5 тыс. рублей против 17,2 тыс. рублей годом ранее.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области почти 270 семей купили квартиры благодаря госпрограмме «Жилище».

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