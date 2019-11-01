Эксперт прокомментировал предложение разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

«В каждом доме есть инициативная группа — старший по дому, председатель, активисты. Если управляющая компания услуги не предоставляет, например, не убирает мусор, это надо зафиксировать», — заявил он.

По его словам, можно составить акт в произвольной форме.

Он также отметил, что за некачественные услуги нужно требовать перерасчёт на основании постановления правительства России №354 от 6 мая 2011 года.

Со своей стороны, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с НСН подтвердила, что действующее законодательство даёт чёткий ответ относительно некачественных услуг.

«Если это некачественные коммунальные услуги, то у нас есть 354-е постановление правительства, правила предоставления коммунальных услуг. В нём есть по каждому виду услуг — теплу, воде, электроэнергии — чёткое определение, что значит «услуга ненадлежащего качества», — напомнила она.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.