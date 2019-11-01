В Свердловской области из-за пневмонии закрыто несколько школ
- РИА Новости
«Заболеваемость пневмонией отслеживается в еженедельном режиме. За 42-ю неделю было зарегистрировано 1166 случаев пневмонии», — отметила Пономарёва в беседе с Nation News.
Она подчеркнула, что наиболее крупные показатели заболеваемости населения наблюдаются у детей раннего возраста, и уточнила, что уже закрыто пять школ и 15 групп в 12 детских садах.
Ранее argumenti.ru сообщали, что в Хабаровском крае в школах и садах ввели карантин из-за ОРВИ.