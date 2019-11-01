В Свердловской области из-за пневмонии закрыто несколько школ

Короткая ссылка
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадора по Свердловской области Анжелика Пономарёва рассказала, что детские сады и школы в регионе закрываются из-за высокого уровня заболеваемости пневмонией.
В Свердловской области из-за пневмонии закрыто несколько школ
  • РИА Новости

«Заболеваемость пневмонией отслеживается в еженедельном режиме. За 42-ю неделю было зарегистрировано 1166 случаев пневмонии», — отметила Пономарёва в беседе с Nation News.

Она подчеркнула, что наиболее крупные показатели заболеваемости населения наблюдаются у детей раннего возраста, и уточнила, что уже закрыто пять школ и 15 групп в 12 детских садах.

Ранее argumenti.ru сообщали, что в Хабаровском крае в школах и садах ввели карантин из-за ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить